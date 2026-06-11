Развожаев: Новые QR-коды для покупки топлива выдавать не будут

По его словам, в очередях на автозаправочных станциях «ТЭС» 11 июня стоять бессмысленно. «Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные — будут деактивированы», — указал Развожаев.

Отмечается, что заправках ТЭС в четверг будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти работают над недопущением дефицита топлива и продовольствия в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

