Развожаев: Новые QR-коды для покупки топлива выдавать не будут

В ночь на 10 июня в Севастополь не смогли проехать бензовозы, по этой причине власти не будут выдавать новые QR-коды для покупки топлива, сообщил в «Макс» губернатор Михаил Развожаев.

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По его словам, в очередях на автозаправочных станциях «ТЭС» 11 июня стоять бессмысленно. «Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные — будут деактивированы», — указал Развожаев.

Отмечается, что заправках ТЭС в четверг будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти работают над недопущением дефицита топлива и продовольствия в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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