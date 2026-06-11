Небензя: Генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов Москвы по ситуации в Буче, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

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По его словам, Гутерриш ограничился формальной реакцией. «Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка», - заявил российский дипломат. Он указал, что продолжается практика двойных стандартов.

Небензя отметил, что такое поведение генсека не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия, а ООН показала избирательное отношение и дискриминацию в отношении Москвы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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