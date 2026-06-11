Небензя: Генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов Москвы по ситуации в Буче, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
По его словам, Гутерриш ограничился формальной реакцией. «Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка», - заявил российский дипломат. Он указал, что продолжается практика двойных стандартов.
Небензя отметил, что такое поведение генсека не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия, а ООН показала избирательное отношение и дискриминацию в отношении Москвы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В суд Москвы поступил иск Дерипаски о защите чести и достоинства на 1 млрд
- Небензя: Генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи
- Развожаев: Новые QR-коды для покупки топлива выдавать не будут
- Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей
- Посольство РФ: В Тегеране ограбили единственный в городе собор РПЦ
- Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи сбивать БПЛА
- Водителю автобуса в Екатеринбурге, въехавшего в толпу, грозит до 7 лет колонии
- В СПЧ оценили идею назначения женщин-следователей по делам о сексуальном насилии
- «Уже упаковываю книги»: Вучич готовится покинуть пост президента
- Продюсер предрек отмену «Дискотеки Аварии» из-за скандальной выходки Серова