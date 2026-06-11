По его словам, Гутерриш ограничился формальной реакцией. «Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка», - заявил российский дипломат. Он указал, что продолжается практика двойных стандартов.

Небензя отметил, что такое поведение генсека не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия, а ООН показала избирательное отношение и дискриминацию в отношении Москвы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

