В суд Москвы поступил иск Дерипаски о защите чести и достоинства на 1 млрд

Согласно материалам суда, дата поступления иска - 10 июня. Бизнесмен считает, что ответчики несколько лет ведут против него «масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя». Поводом для иска послужил ролик на YouTube с участием ответчиков.

Предприниматель просит суд признать информацию из видео недостоверной, удалить его с YouTube и опубликовать опровержение в «Коммерсанте» и на канале ответчиков. Дерипаска требует взыскать с ответчиков 1 млрд руб. и по 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее Реутовский суд Подмосковья удовлетворил иск против бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), в соцсетях назвавшего Дерипаску «олигархом и вором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

