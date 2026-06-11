В суд Москвы поступил иск Дерипаски о защите чести и достоинства на 1 млрд

В Москве Таганский районный суд зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к Ирине Алеман (признана иноагентом), Ольге Романовой (признана иноагентом), Марии Певчих (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признана иноагентом) и журналисту Сергею Ежову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и признан иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает РБК.

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Согласно материалам суда, дата поступления иска - 10 июня. Бизнесмен считает, что ответчики несколько лет ведут против него «масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя». Поводом для иска послужил ролик на YouTube с участием ответчиков.

Предприниматель просит суд признать информацию из видео недостоверной, удалить его с YouTube и опубликовать опровержение в «Коммерсанте» и на канале ответчиков. Дерипаска требует взыскать с ответчиков 1 млрд руб. и по 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее Реутовский суд Подмосковья удовлетворил иск против бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), в соцсетях назвавшего Дерипаску «олигархом и вором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СудыМиллиардерыОлег Дерипаска

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