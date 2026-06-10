Посольство РФ: В Тегеране ограбили единственный в городе собор РПЦ
Неизвестные совершили ограбление Свято-Николаевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в Тегеране. Об этом сообщило российское посольство в своем Telegram-канале.
Этот храм является единственным православным объектом РПЦ в иранской столице и одним из старейших в Иране. Дипломаты выразили удивление произошедшим преступлением в стране с традиционным уважением к христианским святыням и призвали злоумышленников вернуть похищенные иконы.
Свято-Николаевский собор служит главным православным храмом для российской общины в Иране и признан объектом культурного наследия страны. Здание возвели в 1945 году по проекту архитектора Николая Маркова.
В начале апреля собор РПЦ уже получал повреждения в результате ударов по территории бывшего посольства США в Тегеране. Тогда в комплексе были выбиты окна и двери, а также повреждены ворота и хозяйственные постройки без жертв и пострадавших.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь.
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