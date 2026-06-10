Посольство РФ: В Тегеране ограбили единственный в городе собор РПЦ

Свято-Николаевский собор служит главным православным храмом для российской общины в Иране и признан объектом культурного наследия страны. Здание возвели в 1945 году по проекту архитектора Николая Маркова.

В начале апреля собор РПЦ уже получал повреждения в результате ударов по территории бывшего посольства США в Тегеране. Тогда в комплексе были выбиты окна и двери, а также повреждены ворота и хозяйственные постройки без жертв и пострадавших.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь.

