Посольство РФ: В Тегеране ограбили единственный в городе собор РПЦ

Неизвестные совершили ограбление Свято-Николаевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в Тегеране. Об этом сообщило российское посольство в своем Telegram-канале.

Этот храм является единственным православным объектом РПЦ в иранской столице и одним из старейших в Иране. Дипломаты выразили удивление произошедшим преступлением в стране с традиционным уважением к христианским святыням и призвали злоумышленников вернуть похищенные иконы.

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Свято-Николаевский собор служит главным православным храмом для российской общины в Иране и признан объектом культурного наследия страны. Здание возвели в 1945 году по проекту архитектора Николая Маркова.

В начале апреля собор РПЦ уже получал повреждения в результате ударов по территории бывшего посольства США в Тегеране. Тогда в комплексе были выбиты окна и двери, а также повреждены ворота и хозяйственные постройки без жертв и пострадавших.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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