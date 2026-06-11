Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей

В Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса, который наехал на пешеходов, рассказал подробности происшествия, сообщают «Известия».

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Он хотел быстрее проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, но почувствовал резкое недомогание. У мужчины «сильно заболела голова», а «глаза ничего не видели». Шофер «нажал на тормоз, а это газ был». Водитель указал, что ничего не помнит.

В настоящее время автобус находится на территории храма, куда он заехал, повредив ограждение. У машины разбиты капот и лобовое стекло.

Водителю грозит до 7 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЕкатеринбургАвтобусДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры