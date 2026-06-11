Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей

Он хотел быстрее проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, но почувствовал резкое недомогание. У мужчины «сильно заболела голова», а «глаза ничего не видели». Шофер «нажал на тормоз, а это газ был». Водитель указал, что ничего не помнит.

В настоящее время автобус находится на территории храма, куда он заехал, повредив ограждение. У машины разбиты капот и лобовое стекло.

Водителю грозит до 7 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

