Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей
В Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса, который наехал на пешеходов, рассказал подробности происшествия, сообщают «Известия».
Он хотел быстрее проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, но почувствовал резкое недомогание. У мужчины «сильно заболела голова», а «глаза ничего не видели». Шофер «нажал на тормоз, а это газ был». Водитель указал, что ничего не помнит.
В настоящее время автобус находится на территории храма, куда он заехал, повредив ограждение. У машины разбиты капот и лобовое стекло.
Водителю грозит до 7 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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