ЦБ обнаружил у россиян 18 триллионов наличными
Россияне в 2026 году резко увеличили объем сбережений в наличных рублях, сообщает Центробанк.
Как следует из статистики регулятора по финансовым активам домашних хозяйств, на 1 мая граждане держали «под матрасами» 17,7 триллиона рублей. По сравнению с началом текущего года, «нала» у россиян стало больше на 584 млрд рублей, а по сравнению с маем 2025 года — на 2,164 триллиона рублей.
В результате дома и в банковских ячейках оказалось 88% наличной денежной массы, которую ЦБ РФ оценивал в 20,09 трлн рублей на конец апреля.
Сегодня банковские вклады и облигации государственных компаний выступают наиболее надежными способами хранения денег, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН.
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