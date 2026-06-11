ЦБ обнаружил у россиян 18 триллионов наличными

Как следует из статистики регулятора по финансовым активам домашних хозяйств, на 1 мая граждане держали «под матрасами» 17,7 триллиона рублей. По сравнению с началом текущего года, «нала» у россиян стало больше на 584 млрд рублей, а по сравнению с маем 2025 года — на 2,164 триллиона рублей.

В результате дома и в банковских ячейках оказалось 88% наличной денежной массы, которую ЦБ РФ оценивал в 20,09 трлн рублей на конец апреля.

Сегодня банковские вклады и облигации государственных компаний выступают наиболее надежными способами хранения денег, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН.

