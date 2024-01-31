Путин объяснил удары ВСУ по мирному населению
Одной из целей ударов украинских войск по мирному населению является попытка спровоцировать на зеркальные действия Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.
Также, отметил президент, Украина пытается отвлечь внимание своих граждан и спонсоров от провального контрнаступления.
Путин подчеркнул, что российская армия бьет высокоточным оружиям по промышленным объектам и объектам военной инфраструктуры. При этом президент назвал преступлением действия украинских военных.
Ранее Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность российских мирных городов от обстрелов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: К марту ЕС поставит Киеву 500 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона
- АТОР: Самые востребованные экскурсионные туры за рубеж – в Турцию
- США исключили гражданина России из санкционного списка
- Путин объяснил удары ВСУ по мирному населению
- СМИ: Путин встретится с Эрдоганом в Турции 12 февраля
- СМИ: Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление весной
- Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»
- ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов
- Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море
- Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru