Путин объяснил удары ВСУ по мирному населению

Одной из целей ударов украинских войск по мирному населению является попытка спровоцировать на зеркальные действия Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.

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Также, отметил президент, Украина пытается отвлечь внимание своих граждан и спонсоров от провального контрнаступления.

Путин подчеркнул, что российская армия бьет высокоточным оружиям по промышленным объектам и объектам военной инфраструктуры. При этом президент назвал преступлением действия украинских военных.

Ранее Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность российских мирных городов от обстрелов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВладимир Путин

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