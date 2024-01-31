Путин: Демилитаризованную зону будем отодвигать

Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность российских мирных городов от обстрелов, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании, передает ТАСС.

Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot

«Демилитаризованную зону будем отодвигать», - пообещал глава государства.

По его словам, ВСУ обстреливают мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от провалов контрнаступления и спровоцировать Москву на ответные действия.

Ранее Владимир Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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