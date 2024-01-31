СМИ: Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление весной

По его словам, это произойдёт после того, как Россия «сделает свой ход». Пока Украина перешла к стратегии «активной обороны».



«Мы делаем ход, Россия делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придёт наша очередь», — цитирует издание Буданова.,

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление в 2023 году было «довольно успешным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».