СМИ: Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление весной

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) намерены наступать на российские укрепрайоны весной, сообщает Telegraph.

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По его словам, это произойдёт после того, как Россия «сделает свой ход». Пока Украина перешла к стратегии «активной обороны».

«Мы делаем ход, Россия делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придёт наша очередь», — цитирует издание Буданова.,

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление в 2023 году было «довольно успешным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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