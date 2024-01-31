СМИ: Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление весной
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) намерены наступать на российские укрепрайоны весной, сообщает Telegraph.
По его словам, это произойдёт после того, как Россия «сделает свой ход». Пока Украина перешла к стратегии «активной обороны».
«Мы делаем ход, Россия делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придёт наша очередь», — цитирует издание Буданова.,
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление в 2023 году было «довольно успешным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru