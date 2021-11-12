Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса
12 ноября 202117:01
Президент России Владимир Путин заявил, коронавирус ещё не побеждён, сообщает ТАСС.
Выступая в пятницу на саммите АТЭС российский лидер не исключил появления «новых и даже более опасных штаммов этой инфекции».
Ранее Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, как «очень сложную», отметив рекордное число заражений, которые ежедневно фиксируются последнее время.
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12 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru