Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, коронавирус ещё не побеждён, сообщает ТАСС.

Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина

Выступая в пятницу на саммите АТЭС российский лидер не исключил появления «новых и даже более опасных штаммов этой инфекции».

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, как «очень сложную», отметив рекордное число заражений, которые ежедневно фиксируются последнее время.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСаммит АТЭСВладимир Путин
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