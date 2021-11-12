Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса

Выступая в пятницу на саммите АТЭС российский лидер не исключил появления «новых и даже более опасных штаммов этой инфекции».

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, как «очень сложную», отметив рекордное число заражений, которые ежедневно фиксируются последнее время.

