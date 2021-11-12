Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность и здоровье Владимира Путина является первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает, сообщает РИА Новости.

Песков: Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной

Отвечая на вопрос о том, когда глава государства пройдет ревакцинацию, представитель Кремля отметил, что это будет зависеть от рекомендации врачей.

«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее 69-летний Путин заявил, что люди из старшей возрастной группы болеют коронавирусной инфекцией тяжелее, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры