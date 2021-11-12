Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность и здоровье Владимира Путина является первоочередной задачей для тех, кто за это отвечает, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, когда глава государства пройдет ревакцинацию, представитель Кремля отметил, что это будет зависеть от рекомендации врачей.
«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее 69-летний Путин заявил, что люди из старшей возрастной группы болеют коронавирусной инфекцией тяжелее, сообщает RT.
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