«Они неглупые люди». В Совфеде оценили шансы талибов удержаться у власти

«Талибы прекрасно понимают, что надо проводить правильную политику, которая соответствует нынешним международным стандартам, что нельзя быть полностью изолированными от мирового сообщества. Поэтому они могут пойти по пути правильных решений, которые приведут к быстрому восстановлению управляемости Афганистаном. А оно в целом невозможно без включения в управление бывших чиновников – оппозиционеров и, может быть, врагов "Талибана". Только так государство будет нормально функционировать. Если пойти по пути тех принципов, которые "Талибан" провозглашал несколько лет назад, вряд ли будет успех», - пояснил сенатор.



При этом Цеков напомнил, что посольство России осталось в Кабуле и было взято под охрану талибами. Это говорит о том, что они хотят строить нормальные отношения с Россией.

«Что касается нас, то мы старалась во все времена, даже в период событий 80-ых годов, выстраивать с руководством Афганистаном нормальные отношения, каким бы оно ни было. Понятно, что прежнее руководство находилось под влиянием и было зависимо от США. Тем не менее, они и с нами старались нормальные отношения выстраивать. И для того, чтобы говорить о том, будет ли лучше или хуже, нужно время», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».