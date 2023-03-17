Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском
17 марта 202316:17
Российская армия планомерно продвигается к тотальному контролю над Артемовском. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Он отметил, что несколько взводов украинских войск пытались покинуть город, однако им не позволили это сделать. Пушилин подчеркнул, что все идет к освобождению Артемовска.
Ранее Пушилин заявил, что российские подразделения укрепились на заводе АЗОМ в Артемовске.
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17 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru