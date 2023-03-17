Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском

Он отметил, что несколько взводов украинских войск пытались покинуть город, однако им не позволили это сделать. Пушилин подчеркнул, что все идет к освобождению Артемовска.

Ранее Пушилин заявил, что российские подразделения укрепились на заводе АЗОМ в Артемовске.

