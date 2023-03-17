Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском

Российская армия планомерно продвигается к тотальному контролю над Артемовском. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

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Он отметил, что несколько взводов украинских войск пытались покинуть город, однако им не позволили это сделать. Пушилин подчеркнул, что все идет к освобождению Артемовска.

Ранее Пушилин заявил, что российские подразделения укрепились на заводе АЗОМ в Артемовске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин

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