Пушилин: Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Российские подразделения укрепились на заводе АЗОМ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, на данном этапе идет продвижение российских сил вглубь промзоны, бойцы продвигаются к центру города, выбивая силы ВСУ на севере и юге.

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До этого Пушилин отмечал, что российская сторона не видит предпосылок к выводу Украиной своих войск из Артемовска. Политик отметил, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной. 15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы взяли населённый пункт Зализнянское в районе Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости
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