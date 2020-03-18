«Ограничить цены не выйдет». В Союзе потребителей напомнили о продотрядах

Президент России Владимир Путин накануне призывал россиян не закупаться продуктами впрок. В то же время он потребовал от правоохранительных органов и ФАС бороться с необоснованным повышением цен на продукты.

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН напомнил, что у правительства есть право временно устанавливать предельные розничные цены на территории одного или нескольких субъектов РФ в том случае, если в течение 30 дней в регионе розничные цены на продовольствие вырастут более чем на 30%. Изменить ценники быстрее властям не позволяет закон.

«Судя по процедуре, прописанной в постановлении правительства, это не такая быстрая история. Минэкономразвития еженедельно мониторит розничные цена на эти 24 вида товаров, и если через 30 дней они превысили исходные базовые цены за неделю, то ведомство предлагает правительству установить предельные розничные цены. Это делается через принятие постановление правительства, а мы знаем, что эти постановления не принимаются в один день или в одну неделю. Это дело не быстрое», - отметил Шелищ.

По мнению главы Союза потребителей, властям не следовало бы резко ограничивать цены даже при наличии такой возможности.

«Если и были бы такие возможности резко ограничить, я думаю, они бы нам с вами не помогли. Просто [продавцы — прим. НСН] стали бы придерживать товары. Это наша страна уже проходила 100 лет назад, во времена военного коммунизма, когда были установлены жёсткие цены, невыгодные крестьянам, и те стали прятать продукты. И пришлось посылать продотряды, вводить продразверстку, и ничем хорошим это не кончилось.

Я думаю, что и этот опыт, и весь мировой опыт показывает, что надо дать возможность работать рынку. Потому что если что-то стало дефицитом, то вполне естественно поднять цену, и если это становится выгодным, то бизнес идёт в эту область — начинает производить или завозить больше. И, соответственно, предложение становится больше, восстанавливается баланс между спросом и предложением, потому что цена — это их соотношение. Если мы перестаём покупать, продавцы цену опускают, и даже в убыток себе продают», - сказал Шелищ.

Ранее о возможном регулировании цен применительно к аптекам заговорили в Госдуме. Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе выступления в пресс-центре НСН призвал власти тщательно просчитать риски. По его словам https://nsn.fm/economy/proizvoditeli-predupredili-ob-ischeznovenii-ryada-lekarstv-pri-zamorozke-tsen , если заморозить цены, то производство некоторых лекарств станет невыгодным, и они просто исчезнут.

