Псаки: США готовы ужесточить санкции против России

По ее словам, Вашингтон также готов пойти на ужесточение уже действующих ограничений против РФ.

«Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации ее экономики», — заявила Псаки.

Она отметила, что США выступают против введения бесполетной зоны над Украиной, о котором просит украинский президент Владимир Зеленский, так как это может привести к началу третьей мировой войны.

Как сообщалось ранее, новые ограничительные меры затронут чиновников из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, черный список дополнят фамилии тех, против кого предложил ввести санкции президент Украины Владимир Зеленский.

