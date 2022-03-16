«Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов

По его словам, санкции в отношении «этих международных предпринимателей», являются бандитизмом.

«Их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада, сообщает RT.