«Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компании многих российских бизнесменов работают по всему миру, сообщает РИА Новости.
По его словам, санкции в отношении «этих международных предпринимателей», являются бандитизмом.
«Их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада, сообщает RT.
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