Псаки сообщила, когда ждать встречу Байдена и Путина
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена должна была состояться после переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако сейчас речи о такой встрече не идет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает «Коммерсант».
Она отметила, что Вашингтон никогда не будет «закрывать дверь дипломатии». Он [Энтони Блинкен] сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется», — отметила Псаки.
Она подчеркнула, что для того, чтобы американские власти вернулись к рассмотрению вопроса о встрече, необходимо, чтобы Москва пошла на деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее Путин заявил, что все предположения на тему попыток России восстановить себя в границах Российской империи являются спекуляциями, и он не намерен заниматься ничем подобным.
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