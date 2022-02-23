Псаки сообщила, когда ждать встречу Байдена и Путина

Она отметила, что Вашингтон никогда не будет «закрывать дверь дипломатии». Он [Энтони Блинкен] сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется», — отметила Псаки.

Она подчеркнула, что для того, чтобы американские власти вернулись к рассмотрению вопроса о встрече, необходимо, чтобы Москва пошла на деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее Путин заявил, что все предположения на тему попыток России восстановить себя в границах Российской империи являются спекуляциями, и он не намерен заниматься ничем подобным.

