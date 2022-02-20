Блинкен сообщил, когда состоится встреча с Лавровым

Встреча главы американской дипломатии Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля, сообщил телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом) глава Госдепа.

Глава Финляндии предложил провести в стране переговоры Лаврова и Блинкена

«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», — сказал Блинкен.

По его словам, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.

Ранее предполагалось, что встреча состоится 23 февраля.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, встреча будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не совершит возможное нападение на Украину.

Предыдущая встреча Блинкена и Лаврова состоялась в январе текущего года в Женеве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Госдеп СШАМид РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры