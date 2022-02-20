Блинкен сообщил, когда состоится встреча с Лавровым
Встреча главы американской дипломатии Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля, сообщил телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом) глава Госдепа.
«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», — сказал Блинкен.
По его словам, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.
Ранее предполагалось, что встреча состоится 23 февраля.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, встреча будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не совершит возможное нападение на Украину.
Предыдущая встреча Блинкена и Лаврова состоялась в январе текущего года в Женеве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Блинкен сообщил, когда состоится встреча с Лавровым
- В США пригрозили Москве совместными с Германией мерами против «СП-2»
- Иммунолог: невозможно одновременно заболеть коронавирусом и гриппом
- МЧС России: эвакуация беженцев из Донбасса будет проводиться круглосуточно
- Перечислены продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике
- Лондон предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины
- Володин: Ситуация в Донбассе станет главной темой ближайшего заседания Госдумы
- Из-за пожара в гостинице во Владимире эвакуировали постояльцев
- Макрон в воскресенье позвонит Путину
- Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru