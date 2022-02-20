Блинкен сообщил, когда состоится встреча с Лавровым

«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», — сказал Блинкен.

По его словам, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.

Ранее предполагалось, что встреча состоится 23 февраля.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, встреча будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не совершит возможное нападение на Украину.

Предыдущая встреча Блинкена и Лаврова состоялась в январе текущего года в Женеве.

