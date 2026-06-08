МИСТИКА МИФА

Вдохновением для Пирматова послужили философские мотивы повести Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Ключевая идея романа выстроена вокруг «тавро Кассандры». Подобный знак может проявиться в виде пигментного пятна на лбу беременной женщины, если эмбрион внутри нее предчувствует, что мир полон зла, и протестует против появления на свет.

В триллере же все это интерпретируется немного иначе. В начале сюжета зрителя знакомят с провидицей, на прием к которой съезжаются женщины со всей страны. Она обладает даром, который позволяет ей видеть судьбу еще нерожденных детей и предостерегать матерей. Не всем подобные предостережения приходятся по вкусу, но в конечном итоге каждый волен поступать так, как считает нужным. Отчасти именно это обстоятельство дает дальнейший ход истории.

Основной сюжет картины разворачивается в наши дни. Главная героиня – молодая девушка Айсулу, которая, пережив утрату, не может спать спокойно. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, которая спустя годы продолжает жить в том же доме в одиночестве, уже без мужа и сына. Практику женщина не ведет, но для Айсулу все же делает исключение. Однако у ее помощи есть одно условие – героиня должна остаться в доме провидицы на неделю.

Постепенно обе героини, а с ними и зритель, больше узнают друг о друге и Албарсты. Именно этот дух приходит к девушке каждую ночь, принимая облик самого большого страха человека, что постепенно разрушает Айсулу изнутри. Героине же с помощью провидицы предстоит избавиться от него.