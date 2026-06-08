Миф по заветам Айтматова: Почему стоит смотреть триллер «Кассандра»
В российский прокат выходит триллер «Кассандра», в котором мрачность мифа сочетается с неутешительной реальностью, обнажая острую социальную проблему.
Вслед за «Шурале» Алины Насибуллиной в российский прокат выходит триллер «Кассандра». Если сценарий российской картины частично основан на легенде о духе леса в татарском и башкирском фольклоре, то киргизский триллер познакомит зрителя со злым женским духом в мифологии тюркских народов - Албарсты. Он приходит к слабым духом и буквально изводит жертв во сне.
По признанию режиссера картины Бекзата Пирматова, это не просто мистический триллер, а история о чувстве вины, непрожитом горе и страхе перед самим собой. Творческая команда стремилась сделать так, чтобы ужас рождался из внутреннего состояния героя, а не только из внешней угрозы.
МИСТИКА МИФА
Вдохновением для Пирматова послужили философские мотивы повести Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Ключевая идея романа выстроена вокруг «тавро Кассандры». Подобный знак может проявиться в виде пигментного пятна на лбу беременной женщины, если эмбрион внутри нее предчувствует, что мир полон зла, и протестует против появления на свет.
В триллере же все это интерпретируется немного иначе. В начале сюжета зрителя знакомят с провидицей, на прием к которой съезжаются женщины со всей страны. Она обладает даром, который позволяет ей видеть судьбу еще нерожденных детей и предостерегать матерей. Не всем подобные предостережения приходятся по вкусу, но в конечном итоге каждый волен поступать так, как считает нужным. Отчасти именно это обстоятельство дает дальнейший ход истории.
Основной сюжет картины разворачивается в наши дни. Главная героиня – молодая девушка Айсулу, которая, пережив утрату, не может спать спокойно. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, которая спустя годы продолжает жить в том же доме в одиночестве, уже без мужа и сына. Практику женщина не ведет, но для Айсулу все же делает исключение. Однако у ее помощи есть одно условие – героиня должна остаться в доме провидицы на неделю.
Постепенно обе героини, а с ними и зритель, больше узнают друг о друге и Албарсты. Именно этот дух приходит к девушке каждую ночь, принимая облик самого большого страха человека, что постепенно разрушает Айсулу изнутри. Героине же с помощью провидицы предстоит избавиться от него.
СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
При этом главное до последнего остается загадкой для зрителя. К примеру, тайна утраты главной героини открывается лишь в финале картины. Составляющая этой тайны вырисовывается яркий социальный подтекст, и становится очевидным, что сюжет «Кассандры» - не просто мифологическая иллюстрация.
Относительно недавно, в 2023 году, Кыргызстан был признан самой небезопасной для женщин страной в Центральной Азии по «Индексу мира и безопасности женщин» (WPS Index). Проблема домашнего насилия остается актуальной в стране и сегодня. По данным МВД Кыргызстана, в 2025 году в Киргизии было зарегистрировано более 10 тысяч случаев домашнего насилия. При этом местные СМИ отмечают, что такие цифры не вполне отражают реальную ужасающую картину.
В аналогичной ситуации оказывается и близкая родственница главной героини фильма. Во сне же к ней каждую ночь приходит – чиновник Самад Керимов. Эту роль в картине воплотил Жаннат Керимбаев. Российскому зрителю он прежде всего знаком по фильмам франшизы «Чебурашка» и сериалу «Отель Элеон». Однако новый проект раскрывает артиста с нетипичной некомедийной стороны. Он предстает суровым мучителем, который спит спокойно, зная, что деньги и статус защитят от правосудия.
Появление этого героя соединяет воедино все события картины. Вероятно, именно о такой судьбе Керимова предупреждала его мать провидица, но та не послушала. В итоге деяния Албарсты неожиданно предстают для зрителя, как акт справедливости. Для главной же героини финал остается открытым.
Мрачные философские размышления в картине разворачиваются на фоне красивого горного пейзажа. Отчасти это добавляет истории мистицизма, вместе с тем вносит некую размеренность.
Главные роли в фильме сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Шаршекуль Аманова, Жаннатбек Керимбаев и Эльдияр Джарашев. Премьера в российских кинотеатрах намечена на 11 июня.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией
- Путь к миру? В Израиле надеются на скорую договорённость с Ираном
- В ДТП с автобусом под Ярославлем пострадал 31 человек
- Миф по заветам Айтматова: Почему стоит смотреть триллер «Кассандра»
- СМИ: Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран
- Россиянам рассказали, как пережить финансовый «пузырь»
- Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России
- Депутат Буцкая предложила ввести бабушкин и дедушкин капитал
- Антидепрессанты и веганство: Молодежи напомнили о неочевидных причинах облысения
- В Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома