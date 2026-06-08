Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

Возглавляет рейтинг самых доходных рабочих профессий сварщик со средним уровнем дохода около 210 тысяч рублей в месяц. При этом специалистам, работающим на крупных промышленных и нефтегазовых объектах вахтовым методом, доступны более высокие зарплаты. На Ямале сварщики газового оборудования могут получать до 400 тысяч рублей.

Высокие зарплаты предлагают и машинистам спецтехники. Бульдозеристы, экскаваторщики, машинисты карьерной и другой тяжелой техники востребованны в добывающих регионах. Так, в Кузбассе машинистам бульдозеров предлагают от 200 тысяч рублей ежемесячно при графике 60/30 и дополнительные выплаты за работу вахтой. Высокие доходы и у взрывников, инженеров и главных механиков в горнодобывающей отрасли. В активный сезон опытным специалистам доступны премии и дополнительные смены.

На большие зарплаты могут рассчитывать водители категорий С и Е, слесари, специалисты технического обслуживания в северных регионах. Чем сложнее условия труда и объект дальше от крупных городов, тем выше будет уровень оплаты. Например, в Норильске средняя зарплата водителей тяжелой техники и слесарей - около 200 тысяч рублей. Опытные специалисты с подтвержденной квалификацией могут заработать от 350 тысяч.

Самые привлекательные регионы для работы вахтой сегодня - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где находятся крупнейшие нефтегазовые проекты. На некоторых объектах сварщикам обещают платить до 550 тысяч рублей за вахту в 60 смен. В Кузбассе в угольной отрасли сохраняется высокий спрос на водителей карьерной техники, машинистов бульдозеров, специалистов по обслуживанию оборудования. При этом на Дальнем Востоке и Чукотке, где развита золотодобывающая промышленность, заработки остаются одними из самых высоких при ограниченном по времени сезоне. Ставки за смену здесь достигают 13–15 тысяч рублей, за месяц работники могут получить от 350 тысяч.

Ранее Росстат выяснил, что средние зарплаты выше 200 тысяч рублей зафиксировали в сфере добычи нефти и газа, области информации и связи, на производстве табака, в воздушном и космическом транспорте, а также в сфере финансов и страхования.

