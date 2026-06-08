Депутат Буцкая предложила ввести бабушкин и дедушкин капитал

Бабушкин и дедушкин капитал в России мог бы стать новой мерой поддержки и помочь людям старшего возраста чаще участвовать в воспитании внуков. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

Парламентарий отреагировала на инициативу председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, предложившего ввести отцовский капитал при рождении в одном браке третьего и последующих детей.

«Отцовский капитал - это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" - бабушкин или дедушкин», - заявила Буцкая.

Депутат подчеркнула, что сегодня в семьях дети рождаются позже, чем в прежние времена, при этом многие бабушки продолжают работу и не всегда могут уделять младшему поколению достаточно времени. Бабушкин или дедушкин капитал поможет укрепить связь между поколениями и сделает семьи «не только многодетными, но и многопоколенными».

Ранее Буцкая призвала увеличивать долю материнского капитала на каждого следующего ребенка.

