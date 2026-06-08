Депутат Буцкая предложила ввести бабушкин и дедушкин капитал
Бабушкин и дедушкин капитал в России мог бы стать новой мерой поддержки и помочь людям старшего возраста чаще участвовать в воспитании внуков. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.
Парламентарий отреагировала на инициативу председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, предложившего ввести отцовский капитал при рождении в одном браке третьего и последующих детей.
«Отцовский капитал - это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" - бабушкин или дедушкин», - заявила Буцкая.
Депутат подчеркнула, что сегодня в семьях дети рождаются позже, чем в прежние времена, при этом многие бабушки продолжают работу и не всегда могут уделять младшему поколению достаточно времени. Бабушкин или дедушкин капитал поможет укрепить связь между поколениями и сделает семьи «не только многодетными, но и многопоколенными».
Ранее Буцкая призвала увеличивать долю материнского капитала на каждого следующего ребенка.
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