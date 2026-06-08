В ДТП с автобусом под Ярославлем пострадал 31 человек

Более 30 человек пострадали в результате аварии с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Ранее стало известно, что в районе деревни Сверчково опрокинулся экскурсионный Yutong с группой туристов из Москвы. В нем находились 33 человека, в том числе четыре ребенка. Сообщалось о 12 пострадавших.

Как отметили в Минздраве, после ДТП за медицинской помощью обратился 31 человек, госпитализация потребовалась 12 из них.

«Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии», - указали в ведомстве.

Уточняется, что среди госпитализированных нет детей.

