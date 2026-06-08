ОФИСНЫЕ ИСТОРИИ

По сюжету главная героиня Людмила в исполнении Екатерины Вилковой - лучший адвокат фирмы «Юстасс», и также худший наставник на свете. «Адвокатская лиса» обладает опытом, интуицией и почти безошибочным пониманием чужих слабых мест. Умеет нестандартно смотреть на дело, но не сдерживать эмоции, что часто заканчивается ссорами.

Первая серия также знакомит зрителя с амбициозным новичком Артемом, которого воплотил Эльдар Калимулин. Первый же рабочий день в «Юстассе» заканчивается для него конфликтом с Людмилой. Однако в дальнейшем он становится ассистентом героини, и им уже вместе предстоит распутывать нестандартные рабочие ситуации.

Столкновение темпераментов двух ярких личностей разворачивается на фоне привычной офисной суеты. Диалоги сериала словно подслушаны в реальном опенспейс безотносительно специфики работы компании, тем интереснее для зрителя просмотр.

Помимо профессиональных забот у каждого героя также есть и личная история, которая опосредовано влияет на ход сюжета. К примеру, героиня Вилковой в начале сериала находится на стадии оформления развода, что оборачивается для нее ссорой с бывшим мужем за дочь.