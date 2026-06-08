Офис в законе: Что известно о драмеди «Адвокаты» с Вилковой
Идея сериала «Адвокаты» вдохновлена работой офиса реальной компании, которая специализируется на юридической помощи в онлайн-режиме, отметила на премьере режиссер проекта Анна Пармас.
Если случилась сложная ситуация, лучше сразу звонить адвокатам. Во всяком случае именно такой риторики придерживаются авторы нового драмеди «Адвокаты».
С 1 июня сериал представили в онлайн-кинотеатре «Кион», а 5 июня состоялась светская премьера проекта на площадке кинотеатра «Лето. Кино. Кион».
ОФИСНЫЕ ИСТОРИИ
По сюжету главная героиня Людмила в исполнении Екатерины Вилковой - лучший адвокат фирмы «Юстасс», и также худший наставник на свете. «Адвокатская лиса» обладает опытом, интуицией и почти безошибочным пониманием чужих слабых мест. Умеет нестандартно смотреть на дело, но не сдерживать эмоции, что часто заканчивается ссорами.
Первая серия также знакомит зрителя с амбициозным новичком Артемом, которого воплотил Эльдар Калимулин. Первый же рабочий день в «Юстассе» заканчивается для него конфликтом с Людмилой. Однако в дальнейшем он становится ассистентом героини, и им уже вместе предстоит распутывать нестандартные рабочие ситуации.
Столкновение темпераментов двух ярких личностей разворачивается на фоне привычной офисной суеты. Диалоги сериала словно подслушаны в реальном опенспейс безотносительно специфики работы компании, тем интереснее для зрителя просмотр.
Помимо профессиональных забот у каждого героя также есть и личная история, которая опосредовано влияет на ход сюжета. К примеру, героиня Вилковой в начале сериала находится на стадии оформления развода, что оборачивается для нее ссорой с бывшим мужем за дочь.
Режиссерами проекта выступили Леонид Тележинский (режиссер второго сезона сериале «Нереалити») и Анна Пармас (сериалы «Убойный отпуск», «Дорогой родственник»).
Как отметила Пармас на премьере, идея нового сериала основана на работе реального адвокатского бюро.
«Вот прикиньте – вы сидите, у вас случилась ситуация, и вам понятно, что сами вы в ней не выстрелите. Вы звоните адвокату, и он говорит, как поступить в ситуации. Такая служба реально есть. Отчасти на основе дел этой службы и построен сюжет в сериях нашего сериала», - сказала она.
СОШЛОСЬ ВСЕ
Удивляет проект и звездным актерским составом – помимо Вилковой и Калимулина в драмеди также снимались Иван Добронравов, Сергей Романович, Аглая Тарасова и не только.
Большинство артистов проекта были замечены и на премьере. Так актриса Аглая Тарасова в беседе с журналистами отметила, что в драмеди «Адвокаты» верно сложилось все.
«В этом сериале все сложилось – начиная со сценария, заканчивая партнерами, режиссером, сюжетом. Думаю, зритель получит большое удовольствие», - заинтриговала артистка журналистов.
Не так давно ей и самой пришлось обратиться к помощи адвокатов после того, как в ее багаже обнаружили вейп с гашишным маслом. Отчасти поэтому драмеди – один из немногих новых проектов артистки, но она подчеркнула, что этим летом тоже предстоят съемки в кино.
В свою очередь исполнитель одно из главных ролей Эльдар Калимулин заявил специальному корреспонденту НСН, что и сам сталкивался с работой адвокатской конторы, которая представлена в сериале.
«После того, как сыграл эту роль, обратился в контору, похожую на наш "Юстасс". Пока до конца не дошел, но с call-центром пообщался, и вспомнил, как играл свою роль», - уточнил артист.
На данный момент к просмотру в онлайн-кинотеатре уже доступно 8 из 12 серий. Финал сезона зрители увидят в четверг 11 июня.
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