В Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома

Украинский дрон рухнул на крышу многоквартирного дома в Белгороде, однако не взорвался. Об этом написал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие под Белгородом

ВСУ атаковали Белгород утром 8 июня.

«Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала», - указал Демидов.

На место прибыли оперативные службы, которые обследовали территорию и вывезли дрон. По словам мэра, разрушений нет, никто не пострадал.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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