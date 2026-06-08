В Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома
8 июня 202610:51
Юлия Савченко
Украинский дрон рухнул на крышу многоквартирного дома в Белгороде, однако не взорвался. Об этом написал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали Белгород утром 8 июня.
«Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала», - указал Демидов.
На место прибыли оперативные службы, которые обследовали территорию и вывезли дрон. По словам мэра, разрушений нет, никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома
- Офис в законе: Что известно о драмеди «Адвокаты» с Вилковой
- Катя Лель рассказала, чего ждет от возрожденной «Фабрики звезд»
- Катя Лель раскрыла планы по выдвижению в Госдуму
- Талоны на заправку: Россияне отменили 30% поездок в Крым
- Российские синхронисты выиграли золото в комбинации на юношеском ЧЕ
- На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов
- Каллас: Против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства
- Прилепин решил пока не продлевать контракт для участия в СВО
- На Филиппинах 12 человек погибли в результате землетрясения