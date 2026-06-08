Стресс, железодефицитная анемия, последствия ковида и дефицит различных микроэлементов являются самыми частыми причинами потери волос в молодом возрасте. Об этом рассказала НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Россияне в 2025 году стали на 30% чаще обращаться в российские медклиники для пересадки волос, причем пациенты в возрасте 20-30 лет даже вдвое чаще, пишут «Известия». В некоторых случаях люди лысеют даже в подростковом возрасте, а первые признаки алопеции у многих проявляются в 20-25 лет. Егорова назвала самые распространенные причины выпадения волос.

«Это ковид, стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная анемия, мегалобластная анемия, В12-дефицитная анемия. Очень часто люди не знают, что у них низкий уровень железа в крови. Сейчас очень много молодых людей находятся на антидепрессантах, что тоже является одной из причин выпадения, поэтому нужно очень внимательно смотреть на побочные эффекты. Остановить выпадение волос можно, выявив причину. Если это андрогенная аллопеция у женщины, то, вероятнее всего, есть какие-то транзиторные фолликулярные микрокисты или какая-то гормонопродуцирующая опухоль, которая увеличивает количество андрогенов - мужских половых гормонов. Тогда мы устраняем причину и восстанавливаем волосы. Если это уровень стресса, то снижаем уровень кортизола, обращаемся к психиатрам, к психологам. У вегетарианцев вообще низкий уровень белка, новым тканям тяжело синтезироваться», - рассказала она.