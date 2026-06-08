СМИ: Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть отправку в Иран спецназа, если переговоры об урегулировании конфликта не будут успешными. Об этом пишет Financial Times.

«Отвечая на вопрос, что произойдет, если любая сделка провалится "по существу", Трамп сказал, что рассмотрит возможность проведения операции спецназа в Иране», - говорится в материале.

Как отметил глава Белого дома, в случае провала переговоров Вашингтон возобновит боевые действия или продолжит морскую блокаду портов Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что американцы и иранцы очень близки к заключению соглашения, остаются открытыми пара вопросов, которые «не кажутся столь существенными».

