Катя Лель рассказала, чего ждет от возрожденной «Фабрики звезд»
Талантливые люди должны иметь шанс заявить о себе, сказала журналистам Катя Лель, комментируя возрождение проекта «Фабрика звезд».
Заслуженная артистка России Катя Лель призналась журналистам, что хотела бы увидеть в новой «Фабрике звезд» новых талантливых артистов. Слова певицы приводит спецкор НСН.
«"Фабрика звезд" всегда может быть актуальной, потому что это хороший шанс заявить о себе, показать и проявить себя. Другой вопрос — какова дальнейшая судьба артиста после "Фабрики звезд". Тут может быть двоякое мнение, когда могут использовать молодых талантов не так, как надо, а потом бросить. Далеко не все могут это выдержать психоэмоционально. Я желаю, чтобы талантливые люди могли иметь шанс заявить о себе, чтобы это помогло им быть в любимой профессии. Кто продюсеры в нашей стране? Их раз, два, три… Везде одни и те же, все одно и то же. Я бы, конечно, хотела увидеть новых талантливых людей, которые помогут сделать творчество еще круче и вдохновить молодежь», — сказала артистка на премии МУЗ-ТВ.
Первый канал перезапустит музыкальный проект «Фабрика звезд» в новом телевизионном сезоне, сообщил гендиректор канала Константин Эрнст на полях ПМЭФ. «Коммерсант» напоминает, что лицензией на шоу владеет Weit Media, которая с 2014 года не работает с «Первым каналом».
Юрист по интеллектуальным правам Елена Гринь, в свою очередь, назвала НСН условия, при которых возможен перезапуск «Фабрики звезд» на «Первом канале». Ключевой момент — юридический статус прав на формат: их необходимо либо официально приобрести, либо создать принципиально новый продукт.
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