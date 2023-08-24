Провалился второй запуск северокорейского спутника

В Северной Корее вторая попытка запуска ракеты со спутником закончилась неудачей, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

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Отмечается, что третья попытка запуска ракеты будет предпринята в октябре.

Ранее США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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