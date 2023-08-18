Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова
18 августа 202306:02
Американский лидер Джо Байден предложил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
По его словам, США готовы сесть за стол переговоров «без предварительных условий». Вашингтон пока не получил положительного ответа от Пхеньяна.
Ранее министр обороны КНДР назвал войну на Корейском полуострове неизбежной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru