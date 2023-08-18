США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности возобновить диалог с КНДР без предварительных условий, пишет РИА Новости.

Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова

Участники встречи договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества. Среди целей названо противодействие киберугрозам со стороны Северной Кореи и борьба с обходом санкционного режима.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал ядерную войну на Корейском полуострове неизбежной. Он обвинил США и Южную Корею в провоцировании конфликта.

США ранее пообещали Южной Корее задействовать весь своей арсенал, включая оружие массового поражения, в случае нападения КНДР, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
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