США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР
Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности возобновить диалог с КНДР без предварительных условий, пишет РИА Новости.
Участники встречи договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества. Среди целей названо противодействие киберугрозам со стороны Северной Кореи и борьба с обходом санкционного режима.
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал ядерную войну на Корейском полуострове неизбежной. Он обвинил США и Южную Корею в провоцировании конфликта.
США ранее пообещали Южной Корее задействовать весь своей арсенал, включая оружие массового поражения, в случае нападения КНДР, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru