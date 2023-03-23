Против протестующих в Париже применили слезоточивый газ

Полиция разгоняет протестующих в Париже с помощью слезоточивого газа, пишут СМИ.

С улиц Парижа перестали вывозить мусор из-за забастовки мусорщиков

На протяжении нескольких дней сотни человек в Париже выходят на митинги против пенсионной реформы. Протестующие поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских петардами и бутылками.

Также выступающие против пенсионной реформы французы во время митинга потребовали от президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что сотрудники крупнейшего французского аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем в ходе протестов против пенсионной реформы заблокировали проезд.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПолицияПенсионная РеформаПротестыПариж

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