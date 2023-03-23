Против протестующих в Париже применили слезоточивый газ

На протяжении нескольких дней сотни человек в Париже выходят на митинги против пенсионной реформы. Протестующие поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских петардами и бутылками.

Также выступающие против пенсионной реформы французы во время митинга потребовали от президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку.



Ранее сообщалось, что сотрудники крупнейшего французского аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем в ходе протестов против пенсионной реформы заблокировали проезд.

