Протестующие в Париже заблокировали аэропорт

Сотрудники крупнейшего французского аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем в ходе протестов против пенсионной реформы заблокировали проезд, сообщает BFMTV.

Франция не намерена отказываться от пенсионной реформы

Противники реформы заблокировали проезд к нескольким терминалам, и скандируют лозунги с призывом к Макрону подать в отставку.

Отмечается, что на подъезде к аэропорту образовалась пробка, люди вынуждены добираться до Шарль-де-Голля пешком.

Ранее мусорщики отказались вывозить отходы с улиц французской столицы.

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