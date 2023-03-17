С улиц Парижа перестали вывозить мусор из-за забастовки мусорщиков

Улицы Парижа завалены грудами мусора из-за забастовки сотрудников клиринговый компаний, которые занимаются вывозом отходов, сообщает «Интерфакс». Они протестуют против пенсионной реформы во Франции.

По подсчетам столичной мэрии, объемы неубранного мусора достигали уже объема в 10 тыс. тонн. Неприятный запах заполонил все кварталы Парижа.

Во Франции около полумиллиона человек протестовали против пенсионной реформы

Мэр французской столицы Анна Идальго осудила забастовку. По её словам, антисанитария в городе – это не допустимо.

Идальго также рассказала, что отдала полиции списки сотрудников ряда крупных клиринговых компаний.

Ранее, как сообщила НСН, в Париже полиция задержала более 120 участников протеста.

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Фото: telegram.org
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