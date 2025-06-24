СМИ: Удары Ирана по авиабазе США в Катаре играют на руку Израилю
Иранская атака по авиабазе Аль-Удейд США в Катаре играют на руку Израилю, сообщает Reuters.
Это также отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива. По данным агентства, выгода Израиля в том, что он хочет посеять раздор и нейтрализовать недавние улучшения в отношениях Ирана со странами Персидского залива.
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. При этом Тегеран заранее уведомил США о намерении нанести удары по американским военным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru