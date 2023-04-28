Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь
28 апреля 202300:26
Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родственниками, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу капитана Надежду Расину.
По ее словам, нападение вооруженных людей с пулеметом произошло на территории вод Йемена. Россияне смогли от них уйти, получив несколько пуль в борт. Моряки укрылись на территории вод Эритреи. Местные власти ведут расследование.
Как сообщалось ранее, пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за $18 тысяч
- В Кирове по факту автоаварии с автобусом завели уголовное дело
- Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь
- В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности коучей
- Посол Трейси: Отношения США и России достигли одной из низших точек
- Генерал Ретунский: новая тактика военных РФ доставляет ВСУ большие проблемы
- «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
- Посол США Трейси назвала термин «англосаксы» средневековым
- США предложили Казахстану помощь в соблюдении санкций против РФ
- Польша собралась ограничить поставки фруктов с Украины
27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru