Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь

Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родственниками, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу капитана Надежду Расину.

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По ее словам, нападение вооруженных людей с пулеметом произошло на территории вод Йемена. Россияне смогли от них уйти, получив несколько пуль в борт. Моряки укрылись на территории вод Эритреи. Местные власти ведут расследование.

Как сообщалось ранее, пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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