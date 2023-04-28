Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь

По ее словам, нападение вооруженных людей с пулеметом произошло на территории вод Йемена. Россияне смогли от них уйти, получив несколько пуль в борт. Моряки укрылись на территории вод Эритреи. Местные власти ведут расследование.

Как сообщалось ранее, пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты, сообщает «Радиоточка НСН».

