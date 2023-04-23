СМИ: пираты в Красном море захватили судно с россиянами
Пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты, приводит РИА Новости слова супруги капитана яхты Надежды Расиной.
По ее словам, информация о захвате судна 30 minutes пиратами поступила в Саудовскую Аравию. Других подробностей нет, уточнила женщина.
Супруга капитана обратилась в МИД России с просьбой содействовать в поиске пропавших.
Яхта с тремя россиянами вышла из Саудовской Аравии неделю назад. 19 апреля судно должно было прибыть в порт Джибути.
На юге Филиппин в результате пожара на пассажирском судне погибли 12 и пострадали 14 человек, передает «Радиоточка НСН».
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