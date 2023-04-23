СМИ: пираты в Красном море захватили судно с россиянами

По ее словам, информация о захвате судна 30 minutes пиратами поступила в Саудовскую Аравию. Других подробностей нет, уточнила женщина.

Супруга капитана обратилась в МИД России с просьбой содействовать в поиске пропавших.

Яхта с тремя россиянами вышла из Саудовской Аравии неделю назад. 19 апреля судно должно было прибыть в порт Джибути.

На юге Филиппин в результате пожара на пассажирском судне погибли 12 и пострадали 14 человек, передает «Радиоточка НСН».

