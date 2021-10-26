Российские моряки спасли контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе
Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
«Около 13 часов на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке», — отметили в Минобороны.
В район происшествия был направлен вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как только воздушное судно приблизилось к захваченному кораблю, пираты покинули судно, пишет Газета.ру.
Позже с «Вице-адмирала Кулаков» высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела контейнеровоз, отмечает Ura.ru.
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