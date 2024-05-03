Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело наемника из США
Прокуратура ДНР направила в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении американского наемника Марка Уильяма Эллербрука, который добровольно вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Он проходил службу в отдельной механизированной бригаде украинской армии с марта 2022 года по июнь 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ДНР.
Отмечается, что прокуратурой республики было утверждено обвинительное заключение в отношении Эллербрука. Следствие полагает, что он прибыл на территорию Украины 3 марта 2022 года. Фигурант согласился на участие в боевых действиях против Вооруженных сил России и ДНР. Обвиняемый получил вознаграждение, эквивалентное миллиону рублей.
Скрывшегося от российского следствия Эллербрука объявили в международный розыск. Московский Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета заявили, что свыше 3100 иностранных наемников участвуют в боях в рамках специальной военной операции на стороне Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru