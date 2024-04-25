СК: Более 3,1 тысячи наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины

«Всего в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3 100 наемников», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Следкоме, подавляющее большинство бойцов прибыли из США, Канады, Великобритании, Грузии.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следком установил свыше 590 наемников из 46 стран, воюющих на стороне Украины, напоминает «Свободная пресса».

