Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО
Общее количество иностранных наёмников, прибывших на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13 387 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что больше всего боевиков приехали из Польши - 2960 человек. Также в числе наёмников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113), Канады (1005), Великобритании (822), Румынии (784), Германии (235).
В российском оборонном ведомстве указали, что к настоящему времени подтверждено уничтожение 5 962 иностранных «солдат удачи».
«Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наёмников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», - добавили в Минобороны.
Ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск порядка 700 иностранных наёмников, которые примкнули к украинской армии, сообщает RT.
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