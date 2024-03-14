Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО

Уточняется, что больше всего боевиков приехали из Польши - 2960 человек. Также в числе наёмников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113), Канады (1005), Великобритании (822), Румынии (784), Германии (235).

В российском оборонном ведомстве указали, что к настоящему времени подтверждено уничтожение 5 962 иностранных «солдат удачи».

«Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наёмников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», - добавили в Минобороны.

Ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск порядка 700 иностранных наёмников, которые примкнули к украинской армии, сообщает RT.