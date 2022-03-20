Профсоюзный лидер Германии заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за положения на Украине

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил, что из-за ситуации на Украине возникла угроза мирового экономического кризиса. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

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Хоффман считает, чем дольше будет идти спецоперация, тем «масштабнее будут последствия», сообщает RT.

«Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики», — цитирует его ТАСС.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов высказался за необходимость принять меры как на национальном, так и на европейском уровне. Он предложил в том числе создать общеевропейский фонд.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов сказал, что Россия прорабатывает ответ на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Экономический КризисПрофсоюзыГермания
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