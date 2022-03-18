Блинкен: санкции против РФ сохранятся до изменения ее политического курса
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против РФ сохранятся до изменения политического курса российских властей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Блинкена, санкции не предполагают бесконечности действия. Он также призвал быть готовым к продолжению санкционного режима, поскольку результат может быть не достигнут сразу.
Санкции против РФ были введены после начала военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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