ВОЗ: Четверть населения Газы столкнулась с катастрофическим голодом

В секторе Газа с 7 октября погибли 122 журналиста, еще десятки были арестованы израильскими войсками. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Согласно данным, четверо израильских журналистов были убиты палестинским движением ХАМАС во время нападений 7 октября, передает «Радиоточка НСН».

