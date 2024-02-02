ВОЗ: Четверть населения Газы столкнулась с катастрофическим голодом
Уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, 25% населения региона столкнулись с голодом, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В настоящий момент более полумиллиона человек региона не имеют доступа к продовольствию.
Организация призывает немедленно решить этот вопрос на глобальном уровне, снять любые барьеры, которые мешают доставке продовольствия.
В секторе Газа с 7 октября погибли 122 журналиста, еще десятки были арестованы израильскими войсками. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
Отмечается, что трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Согласно данным, четверо израильских журналистов были убиты палестинским движением ХАМАС во время нападений 7 октября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине
- Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
- Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
- Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
- Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
- «Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах
- Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора
- Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО
- «Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году
- «Хотел бы показать известный жест»: Путин обратился к предрекавшим крах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru