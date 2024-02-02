ВОЗ: Четверть населения Газы столкнулась с катастрофическим голодом

Уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, 25% населения региона столкнулись с голодом, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящий момент более полумиллиона человек региона не имеют доступа к продовольствию.

Организация призывает немедленно решить этот вопрос на глобальном уровне, снять любые барьеры, которые мешают доставке продовольствия.

В Минздраве Газы сообщили о гибели 215 человек за сутки

В секторе Газа с 7 октября погибли 122 журналиста, еще десятки были арестованы израильскими войсками. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Согласно данным, четверо израильских журналистов были убиты палестинским движением ХАМАС во время нападений 7 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВОЗПродуктыСектор Газа

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