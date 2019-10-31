Интерес российских ЧВК к Мозамбику объяснили обнаружением газа

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую в СМИ связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике во время боестолкновения с повстанцами, пишет издание Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.

Поскольку официально в России частные военные кампании (ЧВК) запрещены, в данном случае можно говорить только в целом о ситуации в стране, заметил в эфире НСН профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов. По его словам, не так давно в Мозамбике было обнаружено месторождение газа, и это могло послужить проявлению интереса Россией к африканской стране.