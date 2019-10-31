Интерес российских ЧВК к Мозамбику объяснили обнаружением газа
Профессор кафедры африканистики СПбГУ заявил НСН, что России следует помогать странам Африки, исходя из гуманистических соображений, а не преследуя экономическую выгоду.
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую в СМИ связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике во время боестолкновения с повстанцами, пишет издание Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.
Поскольку официально в России частные военные кампании (ЧВК) запрещены, в данном случае можно говорить только в целом о ситуации в стране, заметил в эфире НСН профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов. По его словам, не так давно в Мозамбике было обнаружено месторождение газа, и это могло послужить проявлению интереса Россией к африканской стране.
«Судя по всему, увеличение напряжённости в Мозамбике связано с целым рядом экономических факторов. Действительно, в той же северной провинции обнаружены запасы газа. Поскольку газ — один из важных стратегических природных ископаемых на мировой экономической арене, понятно, что некая серьёзная конкуренция возникает ещё и на этой основе. Кроме того, основная статья экспорта у Мозамбика — уголь, плюс, понятно, что достаточно много народу занято в сельхозпроизводстве, к которому у нас тоже, наверное, есть интересы. Но я думаю, что наш интерес на данный момент связан с обнаруженным там газом», — заметил африканист.
Однако, по его мнению, России следует проявлять интерес к странам Африки, исходя не столько из экономических выгод, сколько из понимания общечеловеческой проблемы, которую создаёт этот беднейший континент земного шара.
«Если учитывать, что ситуация в стране тяжёлая, есть интересы помочь ей. Вопрос в том, как помочь. Я бы предположил серьёзное международное сотрудничество в этом вопросе, а не конкуренцию в духе холодной войны, которая скорее ситуацию не исправляет, а усугубляет. С моей точки зрения, интерес к Африке должен заключаться не столько и не только в стремлении поучаствовать в эксплуатации местных природных ресурсов, но и в понимании того, что, если целый континент находится в состоянии экономического неравенства с остальной частью мира, это проблема для всего человечества», — заключил Желтов.
Напомним, по данным СМИ, нападение на россиян произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы открыли огонь из засады по автомобилю, в котором находились российские наёмники и сотрудники силовых ведомств Мозамбика. Сообщается также о гибели 20 сотрудников мозамбикских антитеррористических сил. Добавим, что в посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Начальник костромской колонии задержан за взятку в 1 млн рублей
- Зеленский запугивает Европу после разрешения Данией «Северного потока - 2»
- Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии
- Мёртвый срочник найден в кабинете командира в ВЧ Калужской области
- Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей