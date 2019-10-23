Африка растет как Китай. Зачем Россия простила 20 млрд долларов

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи заявил, что Москва спишет африканским странам долги на 20 миллиардов долларов. К примеру, Эфиопии простили задолженность 63,6 миллиона долларов по схеме «долг в обмен на развитие». Это означает, что российские компании должны получить преимущества при разработке месторождений или получении доступа к стратегическим областям экономики.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН приветствовал заявление Путина, отметив, что вернуть эти долги все равно было бы крайне сложно.

«Финансовая помощь, осуществляемая таким образом – это движение вперед и в правильную сторону. Другое дело, что здесь возникает целый ряд сопутствующих моментов: дойдут ли эти финансовые движения до действительного улучшения жизни людей, которые живут в Африке, не уйдет ли это на уровень каких-то правящих элит. Второй момент: любые списания долгов вызывают вопросы по внутренней политике. Понятно, что легко можно представить, на что можно было бы потратить эти 20 миллиардов долларов внутри России. Конечно, это не живые 20 миллиардов. Это деньги, которые вернуть во многих случаях было бы достаточно трудно», - сказал он.