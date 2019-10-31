ЧВК выступили против огласки гибели российских бойцов в Мозамбике

СМИ Мозамбика сообщили о смерти пятерых бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным источников, российские наемники погибли в столкновении с мозамбикскими повстанцами в провинции Кабу-Делгаду.

Руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН объяснил, почему гибель бойцов частных военных компаний редко придают огласке.

«Нет, не все [случаи гибели бойцов становятся известны].Чтобы не было какого-то общественного резонанса, по этическим причинам, ведь погибли люди. Это не цирковое представление, а серьезное происшествие, которое не надо предавать огласке. Я думаю, что это не нужно освещать, это внутреннее дело, внутренняя работа», - заявил НСН Криницын.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в Центральноафриканской республике, Демократической Республике Конго, Зимбабве, Судане, Мозамбике, Гвинее-Бисау, Ливии, Гвинее, Мадагаскаре и Анголе.