Принц Гарри заявил, что его телефон могли прослушивать годами

Принц Гарри заявил, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты.

Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью

Такое заявление прозвучало во время его дачи показаний в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск принца против британского издания The Mirror. Печь идет о периоде с 1996 по 2011 год. Гарри отметил, что не знает, как долго частные детективы, которых регулярно нанимал таблоид, имели доступ к его электронной и голосовой почте. Однако он и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности», которую вели британские издания в погоне за сенсациями.

Гарри указал, что еще в старших классах школы он начал замечать, что сообщения в его телефоне помечались как прочитанные, хотя он их не открывал.

Как стало известно ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл обсуждают с американским онлайн-кинотеатром Netflix выпуск полнометражного фильма об их жизни во дворце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: POOL New/Reuters
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