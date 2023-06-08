Принц Гарри заявил, что его телефон могли прослушивать годами
Принц Гарри заявил, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты.
Такое заявление прозвучало во время его дачи показаний в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск принца против британского издания The Mirror. Печь идет о периоде с 1996 по 2011 год. Гарри отметил, что не знает, как долго частные детективы, которых регулярно нанимал таблоид, имели доступ к его электронной и голосовой почте. Однако он и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности», которую вели британские издания в погоне за сенсациями.
Гарри указал, что еще в старших классах школы он начал замечать, что сообщения в его телефоне помечались как прочитанные, хотя он их не открывал.
Как стало известно ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл обсуждают с американским онлайн-кинотеатром Netflix выпуск полнометражного фильма об их жизни во дворце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru