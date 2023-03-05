Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью

Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что всегда отличался от своей семьи, сообщает Sky News.

Книгу принца Гарри о королевской семье сметают с полок

Кроме того, его мать, принцесса Диана, также ощущала свое отличие от остальных представителей королевской семьи. Гарии отметил, что в молодые годы чувствовал себя странно. «И я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — сказал телеканалу принц.

Он отметил, что после смерти матери отказывался от психологической терапии из-за боязни, что это убьет его чувства к ней.

Напомним, мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:ВеликобританияПринц Гарри
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры