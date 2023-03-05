Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью

Кроме того, его мать, принцесса Диана, также ощущала свое отличие от остальных представителей королевской семьи. Гарии отметил, что в молодые годы чувствовал себя странно. «И я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — сказал телеканалу принц.

Он отметил, что после смерти матери отказывался от психологической терапии из-за боязни, что это убьет его чувства к ней.

Напомним, мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж.

