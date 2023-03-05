Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью
Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что всегда отличался от своей семьи, сообщает Sky News.
Кроме того, его мать, принцесса Диана, также ощущала свое отличие от остальных представителей королевской семьи. Гарии отметил, что в молодые годы чувствовал себя странно. «И я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — сказал телеканалу принц.
Он отметил, что после смерти матери отказывался от психологической терапии из-за боязни, что это убьет его чувства к ней.
Напомним, мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж.
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