СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл намерены выпустить фильм о жизни во дворце
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обсуждают с американским онлайн-кинотеатром Netflix выпуск полнометражного фильма об их жизни во дворце, сообщает Mirror со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что в настоящее время герцог и герцогиня Сассекские ждут реакцию зрителей на готовящуюся к выходу картину о сыне покойной королевы Елизаветы II принце Эндрю.
При этом супруги выразили уверенность в том, что у них есть ещё одна «история о событиях во дворце», достойная большого экрана.
Кроме того, Mirror отмечает, что принца Гарри и Меган Маркл устроил гонорар, который они получили от Netflix за документальную ленту о своей семье и готовы к продолжению сотрудничества с платформой.
Ранее автобиография принца Гарри «Запасной» стала самой продаваемой в Великобритании уже в первый день продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru