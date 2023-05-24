СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл намерены выпустить фильм о жизни во дворце

Собеседники газеты утверждают, что в настоящее время герцог и герцогиня Сассекские ждут реакцию зрителей на готовящуюся к выходу картину о сыне покойной королевы Елизаветы II принце Эндрю.

При этом супруги выразили уверенность в том, что у них есть ещё одна «история о событиях во дворце», достойная большого экрана.

Кроме того, Mirror отмечает, что принца Гарри и Меган Маркл устроил гонорар, который они получили от Netflix за документальную ленту о своей семье и готовы к продолжению сотрудничества с платформой.

Ранее автобиография принца Гарри «Запасной» стала самой продаваемой в Великобритании уже в первый день продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

